Военный корабль США, направлявшийся в Ормузский пролив, развернулся обратно

БАКУ /Trend/ - Военный корабль США, направлявшийся в Ормузский пролив из порта Фосейр (Оман), развернулся обратно.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что Вооруженные силы Ирана уточнили направление движения этого военного корабля и проинформировали переговорную группу в Пакистане. Иранская делегация незамедлительно передала этот вопрос американской делегации через пакистанскую сторону, выступающую посредником.

Одновременно было сделано предупреждение, что если США не отступят в течение 30 минут, военный корабль будет атакован Ираном, что станет серьезным ударом по переговорам между Ираном и США.

Отмечается, что указанный военный корабль прекратил движение в направлении Ормузского пролива.

Напомним, что сегодня в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, а американскую — вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

Отметим, что война между США, Израилем и Ираном длилась 41 день. Между сторонами было объявлено двухнедельное перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана.