Трамп объявил состав американской рабочей группы по Украине для работы с Россией

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп сообщил о формировании американской рабочей группы по Украине, которая будет взаимодействовать с Россией.

Как сообщает Trend, заявление было сделано на пресс-конференции после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

«Рабочая группа будет состоять из Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, генерала Дэна Кейна, Марко Рубио и нескольких других человек, которых мы включим. Я думаю, что Пит Хегсет тоже должен быть в этой группе. Он очень хорошо знает эту территорию и отлично справляется со своими обязанностями. Возможно, добавим еще одного-двух человек. Украина также будет иметь несколько очень хороших людей, которые были сегодня на ланче», — сказал Трамп.

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что в украинскую рабочую группу по урегулированию войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.