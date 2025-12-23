На телеканале TRT Avaz начался показ первого в Турции созданного с использованием ИИ мультсериала "Охотники за играми" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Турции на телеканале TRT Avaz начался показ первого полностью созданного с помощью искусственного интеллекта анимационного сериала "Oyun Avcıları" ("Охотники за играми").

Об этом сообщает Trend со ссылкой на DHA.

В общей сложности было создано 60 000 секунд видеоматериала с использованием искусственного интеллекта, включая тестовые версии и различные вариации, и в итоге получился 3900-секундный финальный контент.

Главные герои анимационного сериала - пятеро детей и мудрый Бёрю, который ведет их в этом приключении, простирающемся от памятников Гёбекли-Тепе до Орхон-Енисея, от озера Иссык-Куль до Туркестана.

Персонажи и их характеристики:

Йигит Альп - лидер команды. Объединяющая сила, которая смотрит на события с дальновидностью и в сложные моменты действует по принципу "сказать не последнее слово, а выбрать правильный голос".

Томрис - символ мужества и интуиции. Персонаж с боевым духом, способный даже с закрытыми глазами видеть сердцем.

Санджар – интеллектуал команды. Исследователь, который читает мир с помощью данных, датчиков и языка науки, и решает проблемы аналитическим мышлением.

Умай – символ милосердия и равновесия. Самое чуткое и заботливое сердце команды, смотрящее на природу, камень и землю "глазами души".

Ишбара - олицетворяет веселье и искренность. Герой, который благодаря неиссякаемой энергии, шуткам и чистосердечности, вызывает улыбку даже в самые напряженные моменты.

Отметим, что показ мультфильма идет каждый день в 07:50 по местному времени на TRT AVAZ.