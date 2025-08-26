Иран и «европейская тройка» обсудили ядерную проблему

БАКУ /Trend/ — Представители Ирана, Франции, Германии, Великобритании и Европейского союза (ЕС) провели встречу для обсуждения иранской ядерной проблемы, сообщает Trend.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, в Женеве состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел Маджида Тахт-Раванчи с политическими директорами трех европейских стран и ЕС.

«На встрече обе стороны представили свои позиции по резолюции 2231», — отметил Гарибабади, подчеркнув, что Иран остается приверженным взаимовыгодным дипломатическим решениям.