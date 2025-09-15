Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)

Спорт Материалы 15 сентября 2025 17:14 (UTC +04:00)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze состоялся пятый международный турнир по смешанным единоборствам (MMA) "New Generation 5", организованный всемирно известным спортсменом Забитом Самедовым, сообщает Trend Life.

В рамках турнира прошло 10 поединков международного уровня, где лучшие бойцы Азербайджана сражались против представителей разных стран.

В карде турнира приняли участие топовые азербайджанские бойцы: Таир Абдуллаев, Мухаммедали Османлы, Мехман Мамедов, Магеррам Гасанзаде. Они провели бои с представителями Бразилии, Узбекистана, Кыргызстана, Египта и других стран. Особое внимание привлёк дебют титулованного кикбоксера Алима Набиева в ММА.

Основной кард:

  • Ветеран смешанных единоборств Мехман Мамедов одержал победу в начале первого раунда эффектным нокаутом.
  • Во втором бою карда Магерем Гасанзаде выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Главные бои основного карда:

  • Алим Набиев победил нокаутом в первом раунде.
  • Мехеммедали Османлы выиграл единогласным решением судей, полностью доминировав над соперником (30-25/30-25/30-26) и увеличил свой рекорд до 11-0.
  • В главном бою вечера Таир «Tank» Абдуллаев победил удушающим приёмом и улучшил свой рекорд до 20-3.

Результаты андеркарда:

  • Мубариз Самедов — победа единогласным решением судей (30-27/30-27/30-27).
  • Саддам Османлы — победа удушающим приёмом в первом раунде.
  • Сахил Шакиров — победа гильотиной в первом раунде.
  • Элнар Ибрагимов — победа единогласным решением судей (30-27/30-27/29-28).
  • Руфат Гасанзаде — победа единогласным решением судей (29-28/30-27/29-28).

Турнир "New Generation 5" в очередной раз подтвердил высокий уровень MMA в Азербайджане и привлёк международное внимание к талантливым бойцам страны.


Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости