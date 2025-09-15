В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze состоялся пятый международный турнир по смешанным единоборствам (MMA) "New Generation 5", организованный всемирно известным спортсменом Забитом Самедовым, сообщает Trend Life.
В рамках турнира прошло 10 поединков международного уровня, где
лучшие бойцы Азербайджана сражались против представителей разных
стран.
В карде турнира приняли участие топовые азербайджанские бойцы: Таир Абдуллаев, Мухаммедали Османлы, Мехман Мамедов, Магеррам Гасанзаде. Они провели бои с представителями Бразилии, Узбекистана, Кыргызстана, Египта и других стран. Особое внимание привлёк дебют титулованного кикбоксера Алима Набиева в ММА.
Основной кард:
- Ветеран смешанных единоборств Мехман Мамедов одержал победу в начале первого раунда эффектным нокаутом.
- Во втором бою карда Магерем Гасанзаде выиграл техническим нокаутом во втором раунде.
Главные бои основного карда:
- Алим Набиев победил нокаутом в первом раунде.
- Мехеммедали Османлы выиграл единогласным решением судей, полностью доминировав над соперником (30-25/30-25/30-26) и увеличил свой рекорд до 11-0.
- В главном бою вечера Таир «Tank» Абдуллаев победил удушающим приёмом и улучшил свой рекорд до 20-3.
Результаты андеркарда:
- Мубариз Самедов — победа единогласным решением судей (30-27/30-27/30-27).
- Саддам Османлы — победа удушающим приёмом в первом раунде.
- Сахил Шакиров — победа гильотиной в первом раунде.
- Элнар Ибрагимов — победа единогласным решением судей (30-27/30-27/29-28).
- Руфат Гасанзаде — победа единогласным решением судей (29-28/30-27/29-28).
Турнир "New Generation 5" в очередной раз подтвердил высокий
уровень MMA в Азербайджане и привлёк международное внимание к
талантливым бойцам страны.
