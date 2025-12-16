Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Бывший первый заместитель премьер-министра Азербайджана Аббас Аббасов объявлен в розыск в связи с делом Рамиза Мехтиева

Политика Материалы 16 декабря 2025 10:13 (UTC +04:00)
Фото: Википедия

Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики объявила об очередном решении по уголовному делу против Рамиза Мехтиева и других лиц по обвинению в "действиях, направленных на захват государственной власти".

Как сообщает Trend, на основании материалов, собранных по уголовному делу, принято решение привлечь к расследованию вышеупомянутого уголовного дела, бывшего первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Аббаса Аббасова, который много лет в результате защиты Рамизом Мехтиевым оставался безнаказанным. А.Аббасов объявлен в розыск за уклонение от следствия во время пребывания за пределами страны.

Отметим, что Аббас Аббасов занимал пост первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики с 1992 года. В этот период он был председателем нескольких государственных комиссий. После увольнения с должности в 2006 году он переехал в Российскую Федерацию.

На протяжении прошедшего времени Аббас Аббасов занимался подрывной деятельностью в Российской Федерации с целью захвата и оказания влияния на структуры азербайджанской диаспоры. В 2012 году он стал основателем и руководителем скандальной организации "Союз организаций Азербайджана в России", известной всем под названием "Союз миллиардеров" (он не забыл при этом официально зарегистрировать себя как основателя этой организации).

Рустам Ибрагимбеков - глава «Национального совета», сформированного в Азербайджане в начале 2013 года, в состав которого входили Али Керимли и его окружение, также был членом Координационного совета «Союза миллиардеров» под непосредственным руководством Аббаса Аббасова.

Однако, когда еще в 2012 году прозвучали тревожные сигналы о том, что создание «Союза миллиардеров» направлено против политических процессов в Азербайджане, Рустам Ибрагимбеков выступил от имени «Союза миллиардеров» и дал интервью, в котором опроверг эти обвинения. События 2013 года известны всем. Неслучайно Аббас Аббасов, который раньше приезжал в Азербайджан каждый месяц, с момента возникновения вопроса о создании «Национального совета» в начале 2013 года не приезжает в Азербайджан из-за опасений за свою деяния.

Согласно полученной информации, к уголовному делу были приобщены изъятые материалы, в том числе аудио- и видеозаписи сделок и обещаний, данных участникам процесса в то время, записи встреч за рубежом и другие материалы о планах захвата конституционной государственной власти в Азербайджане силой. Эти материалы будут широко обнародованы на открытом судебном заседании.

К уголовному делу приобщены денежные средства, переведенные в Азербайджан через различные каналы в соответствии с достигнутыми соглашениями между указанными лицами и организациями, аудио- и видеозаписи, касающиеся этих соглашений и данных участникам обещаний, материалы о встречах за пределами страны, а также прочие документы, связанные с планами насильственного захвата конституционной государственной власти в Азербайджане. Все это будет широко обнародовано на открытом судебном заседании.

Напомни, что Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу против Рамиза Мехтиева. Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство, поданное по делу Рамиза Мехтиева, который был привлечен к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и назначил ему домашний арест сроком на 4 месяца.

Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

