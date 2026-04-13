Скончался легендарный артист балета, народный артист Азербайджана Магсуд Мамедов (ФОТО)

Материалы 13 апреля 2026 15:36 (UTC +04:00)
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life / - Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. На 97-м году жизни скончался выдающийся артист балета, балетмейстер, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Магсуд Мамедов. О его кончине сообщили Trend Life близкие мастера сцены.

Имя Магсуда Мамедова навсегда вписано в историю национального искусства. Он стал первым азербайджанским артистом балета, получившим профессиональное образование, и одним из тех, кто заложил основы отечественной хореографической школы. Его талант, трудолюбие и постоянный творческий поиск снискали ему искреннюю любовь зрителей и признание профессионального сообщества.

Магсуд Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гянджа. С ранних лет проявлял интерес к танцу, а уже в 1938 году в составе самодеятельного коллектива принял участие в Декаде азербайджанского искусства и литературы в Москве. Путь в большое искусство привёл его в Бакинское хореографическое училище (ныне Бакинская академия хореографии), а затем - в Московская государственная академия хореографии, где он встретил свою будущую супругу - балерину и балетмейстера Рафига Ахундова (1931-2024, народная артистка Азербайджана).

После окончания учёбы он был принят в труппу Большой театр, однако вскоре вернулся в Баку, где в 1951 году стал ведущим солистом Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета.

На сцене он создал яркие и запоминающиеся образы в балетах "Легенда о любви", "Девичья башня", "Гюльшен", "Лебединое озеро", "Жизель", "Бахчисарайский фонтан", "Семь красавиц". Особое место в его творческой биографии занимает работа над балетом Легенда о любви, поставленным Юрий Григорович.

Многие годы Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова были неразлучны - как на сцене, так и в жизни. Завершив исполнительскую карьеру, они посвятили себя хореографии, создав ряд значимых постановок, среди которых "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп". Их работы с успехом были представлены на международной арене, в том числе на фестивале танца в Париже в 1969 году.

Особой страницей их творчества стали собственные версии балетов Гара Гараева "Тропою грома" и "Семь красавиц", ставшие настоящими шедеврами сценического искусства. В 1983 году вышел фильм-балет "Семь красавиц", поставленный этой творческой семьёй.

В разные годы Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова работали как балетмейстеры и педагоги за рубежом - в Алжире, Бельгии, Египте, Швеции, достойно представляя азербайджанскую школу балета на международной сцене.

Уход Магсуда Мамедова - невосполнимая утрата для культуры Азербайджана. Его жизнь была служением искусству, а его творчество останется в памяти поколений как символ преданности сцене и высокого мастерства.

