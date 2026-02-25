Ходжалы – Лидице – Сребреница: Три трагедии – одна боль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проходит 34 года с того дня, когда 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы были подвергнуты жестоким пыткам и убиты из-за своей этнической принадлежности 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей.

В Киноцентре "Низами" состоялась презентация документального фильма "Ходжалы. Три трагедии – одна боль", созданного при поддержке Аудиовизуального совета Азербайджана, сообщает Trend Life. Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах.

Документальная картина посвящена трём трагическим страницам ХХ века: геноциду, совершенному 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы; уничтожению 10 июня 1942 года чешской деревни Лидице; а также массовому убийству, совершенному в июле 1995 года в городе Сребреница. В фильме проводится параллель между идеологией фашизма периода Второй мировой войны и проявлениями неофашизма в современную эпоху.

Выступая на открытии вечера, автор идеи и сценария Гюльзар Мустафаева отметила, что замысел проекта формировался на протяжении трёх лет. По её словам, создатели стремились сопоставить трагедии в Ходжалы, Лидице и Сребренице, подчеркнув их исторические параллели. Главной целью фильма она назвала желание показать глубокую, незаживающую боль матерей, женщин, на долю которых ложится самое тяжёлое бремя войн и трагедий. Режиссёр-постановщик фильма Мазахир Гашимов отметил, что принципиальной особенностью картины стало объединение трёх трагедий в едином смысловом контексте.

В рамках работы над проектом съёмочная группа посетила Чехию и Боснию и Герцеговину, побывала в мемориальном комплексе Лидице и бывшем концентрационном лагере Терезин, а также в мемориале Сребреницы. В Праге и Лидице состоялись встречи с историками, а также с очевидцами трагических событий в Сребренице и Ходжалы.

Операторами фильма выступили Вюсал Алекберов и Самир Нуралиев, продюсером — Гияс Абасов, руководителем проекта - Вугар Халилов.

Презентация подчеркнула важность сохранения исторической правды и нравственной ответственности перед будущими поколениями.

