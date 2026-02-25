В Баку состоится грандиозное шоу "Восточный цирк" - лучший конный номер мира

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, на арене Circus Sea Breeze, состоится грандиозное шоу "Восточный цирк" с участием легендарной группы "Галкыныш" Государственного цирка Туркменистана - обладателей главной награды Международного циркового фестиваля в Монте-Карло 2025 года, сообщили Trend Life организаторы. Шоу пройдет с 14 по 30 марта в Circus Sea Breeze.

Зрителей ждет лучший конный номер мира, признанный международным профессиональным сообществом и покоривший мировую арену. Безупречная синхронность, сложнейшие трюки, мощная динамика и высочайшее мастерство артистов создают по-настоящему захватывающее зрелище мирового уровня.

Программа "Восточного цирка" также включает выступления акробатов международного класса, артистов различных жанров, а также яркие номера с участием собак, попугаев и обезьян. Каждое представление - это масштаб, энергия и атмосфера большого циркового праздника.

По сложившейся традиции первые дни показов будут посвящены детям, лишившимся попечения родителей, детям с ограниченными возможностями, а также детям участников Второй Карабахской войны.

Организатор проекта - Аллахверди Исрафилов, обладатель высшей цирковой награды, - уделяет особое внимание социальной миссии и поддержке подрастающего поколения, рассматривая цирк не только как искусство, но и как важный культурный и воспитательный инструмент.

Праздничная акция к Новрузу

В честь запуска новой программы и праздника Новруз Circus Sea Breeze объявляет специальную акцию.

14, 15 и 20 марта стоимость всех билетов на все сеансы составит всего 15 AZN.

Социальная инициатива для школьников и учителей

В период праздника Новруз Circus Sea Breeze реализует специальную инициативу для образовательных учреждений:

* Специальные условия для организованных групп от 20 и более школьников

* Вход для всех сопровождающих учителей - полностью БЕСПЛАТНЫЙ

Для получения подробной информации и оформления групповых заявок необходимо связаться с представителями Circus Sea Breeze по контактным номерам, указанным на официальной странице проекта.

Билеты доступны на сайте iTicket.az, а также во всех кассах города.

Стоимость билетов — от 15 до 40 манатов.

Для удобства зрителей будет организован специальный автобусный трансфер от станции метро "Кёроглу" до Circus Sea Breeze и обратно.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/circus/oriental-circus-circus-oscar-winners-galkynysh

