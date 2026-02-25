В Азербайджане будет создано Карабахское региональное научное отделение НАНА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создано Карабахское региональное научное отделение Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Trend, решение об этом было принято сегодня на общем собрании научных организаций и высших учебных заведений НАНА, посвященном научно-организационной деятельности в 2025 году.

Согласно решению, будут расширены исследования по Карабаху и Восточному Зангезуру, Западному Азербайджану.

Было отмечено, что в рамках реализации приоритетов, обозначенных Президентом Ильхамом Алиевым в выступлении на юбилейном собрании Академии наук Азербайджана, посвящённом 80-летию учреждения, будет обеспечено выполнение и контроль за выполнением плана мероприятий Академии по следующим направлениям: национальная история и азербайджанский язык, искусственный интеллект, цифровизация и кибербезопасность, геологическая разведка.

Кроме того, будут усилены научно-просветительские мероприятия по защите чистоты азербайджанского языка, мониторингу норм литературного языка, сохранению словарного запаса языка и предотвращению внешних воздействий. С этой целью будут поддерживаться проекты по языковым технологиям (компьютерная лингвистика и инструменты на основе искуственного интеллекта).

