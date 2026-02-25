ЦБА и «Ассоциация комплаенса» подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Между Центральным банком Азербайджана и Общественным объединением «Ассоциация комплаенса» подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Отмечается, что целью меморандума является формирование культуры комплаенса для финансовых и нефинансовых субъектов, продвижение передового опыта в области комплаенса и дальнейшее повышение соответствия требованиям регулирующих органов.

"Для достижения этой цели предусмотрено проведение просветительских и информационных инициатив по формированию и развитию механизмов комплаенса и принципов этичного поведения. В этом направлении планируется организация семинаров, учебных программ, круглых столов, конференций и других мероприятий для специалистов, работающих в области комплаенса", - говорится в сообщении.