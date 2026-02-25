ЦБ Азербайджана утвердил методологию по применению МСФО 9 в банках

БАКУ/Trend/ - Совет правления Центрального банка Азербайджана 23 декабря 2025 года утвердил "Методологическое руководство по применению Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 9 при классификации активов и создании резервов" с целью приведения практики классификации активов и формирования резервов в банках в соответствие с МСФО 9.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк, применение утвержденного Методологического руководства в рамках реализации «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы» является одним из первых шагов по интеграции стандартов МСФО в пруденциальное регулирование и отчётность.

Применение Методологического руководства обеспечит соответствие пруденциального регулирования передовой международной практике, повысит прозрачность и отчетность банковской системы, а также позволит проводить сопоставимый анализ банков на международном уровне.

Руководство предусматривает единый подход к классификации активов банков для целей пруденциального надзора в соответствии с МСФО 9 и созданию соответствующих резервов. С 2026 года классификация активов и создание резервов в банках будут осуществляться параллельно как по МСФО 9, так и в соответствии с действующими пруденциальными требованиями.

Для предоставления банкам необходимой методологической поддержки и разъяснения вопросов применения Методологического руководства Центральный банк провел встречи с ответственными специалистами банков по подготовке отчетности по МСФО 9 и обсудил практические вопросы.

Ознакомиться с текстом Методологического руководства можно по ссылке:

https://uploads.cbar.az/assets/93968292987fc27975a90fcfd.pdf