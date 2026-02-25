Замминистра финансов Азербайджана назначен на новую должность

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов назначен на новую должность.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, первый заместитель министра финансов Анар Керимов назначен председателем Конкурсной комиссии по продаже прав требования на активы стоимостью более 1 миллиона манатов, находящиеся на балансе и приобретенные в соответствии с действующим законодательством, а также местные и зарубежные активы или долги, полученные Банком «Азербайджанский международный банк» через небанковскую кредитную организацию ОАО «Агракредит», и передача их внешним управляющим.

Ранее эту должность занимал бывший заместитель министра финансов, заместитель министра экономики Азер Байрамов.