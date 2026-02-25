Иран видит явные перспективы в переговорах с США – Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран видит явные перспективы в непрямых переговорах с США по иранской ядерной программе.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с бизнесменами и инвесторами в провинции Мазандаран на севере страны.

По его словам, Иран пытается выйти из процесса «ни мира, ни войны», который продолжается в регионе.

Иранский президент заявил, что отношения Ирана с соседями значительно улучшились, и страна стремится к дальнейшему улучшению этих отношений.

Следует отметить, что 3-й раунд переговоров между Ираном и США состоится в Женеве 26 февраля.

