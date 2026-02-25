Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного центра профессионального образования (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 25 февраля состоялось открытие Лянкяранского государственного центра профессионального образования.

Как сообщает Trend, в открытии Центра принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о созданных в центре условиях.

Было отмечено, что фундамент этого центра как Лянкяранского профессионально-технического училища был заложен в 1969 году. В 2018 году Лерикское профессиональное училище и Лянкяранский профессиональный лицей были объединены и на их базе создан Лянкяранский государственный центр профессионального образования. С 2024 года Центр функционирует как юридическое лицо публичного права.

В оснащенном современной инфраструктурой центре созданы учебный, спортивный корпуса, общежитие, корпус кулинарного обучения, учебно-гостевой дом, аграрная лаборатория и мастерские, теплица, а также авторемонтная мастерская и мастерская компьютеризированной системы управления станками. Здесь также функционируют кабинеты информатики, современные учебные классы, кабинет военной подготовки, библиотека, актовый зал на 300 человек и столовая. На территории построено здание общежития на 53 человека, и после реконструкции количество корпусов увеличилось до семи.

В 2025/2026 учебном году в центре в 55 группах обучаются 962 студента по 42 специальностям. Из них 385 – девушки. В учебном заведении осуществляется подготовка кадров в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, услуг, ИТ-технологий и альтернативной энергетики.

После формирования новой материально-технической базы в центре ведется обучение по многим современным специальностям, в том числе «техник по техническому обслуживанию и ремонту электромобилей и гибридных автомобилей», «администрирование компьютерных сетей и сетевое администрирование», «техническая эксплуатация промышленного оборудования с программным управлением», «кибербезопасность», «программирование в компьютерных системах», «строительство и эксплуатация зданий». Здесь также готовят специалистов и техников по монтажу и ремонту линий электропередачи и солнечных батарей.

В центре студентам предоставляются знания по ступеням начального профессионального, профессионально-технического и высшего технического образования. В настоящее время здесь работают 138 человек.

Лянкяранский государственный центр профессионального образования тесно сотрудничает в области подготовки кадров почти с 30 учреждениями, представляющими государственный и частный секторы. Это сотрудничество включает совместную с частным сектором подготовку кадров, привлечение к преподаванию специалистов, производственную практику, мастер-классы, а также реализацию социальных и инновационных проектов.