Обсуждены проекты, планируемые к подписанию между Азербайджаном и ЕБРР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждена работа в связи с проектами, запланированными к подписанию между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов, 25 февраля первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики Анар Керимов провел встречу с делегацией во главе с руководителем Постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане Натали Муравидзе.

В ходе встречи были обсуждены работа в связи с проектами, намеченным к подписанию, а также приоритетные направления в сферах водного и городского инфраструктурного развития.

А. Керимов отметил, что ЕБРР является одним из основных партнеров Азербайджана в вопросах поддержки частного сектора, укрепления городской инфраструктуры, обеспечения экологической устойчивости и повышения качества коммунальных услуг. Было подчеркнуто, что реализуемые проекты имеют стратегическое значение и должны осуществляться поэтапно с учетом принципов фискальной устойчивости и эффективного финансирования.

Он добавил, что проекты, реализуемые в городах Гянджа и Шеки, имеют большое значение не только с точки зрения модернизации городской инфраструктуры и обеспечения населения качественным водоснабжением, но и в части повышения экологических стандартов и эффективности коммунальных услуг.

В свою очередь Н. Муравидзе отметила долгосрочное сотрудничество банка с Азербайджаном, добавив, что одним из ключевых приоритетов банка является ускорение реализации проектов в сферах водной и городской инфраструктуры, а также структурирование финансирования на последующих этапах в эффективном и целевом формате. Она также подчеркнула заинтересованность банка в продолжении сотрудничества в направлениях "зеленого" перехода, климатического финансирования и расширения механизмов технической поддержки.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам реализации масштабной программы развития водной инфраструктуры в Баку и Абшеронском регионе, механизмам ее финансирования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

