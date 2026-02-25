Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Объявлено количество жителей Ходжалы, охваченных мерами по трудоустройству

Общество Материалы 25 февраля 2026 17:06 (UTC +04:00)
Объявлено количество жителей Ходжалы, охваченных мерами по трудоустройству

Читайте Trend в

Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по трудоустройству при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана уже привлекло к мерам по трудоустройству 1137 жителей, переселенных в Ходжалинский район.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по трудоустройству.

Согласно информации, 1099 из них получили работу (включая создание небольших фермерских хозяйств в рамках программы самозанятости для 198 жителей, переселенных в район), а 38 - привлечены к профессиональным курсам.

«В настоящее время ведется работа по поддержке трудоустройства еще одной группы жителей. Оцениваются их возможности трудоустройства и определяется то, к какой программе трудоустройства они будут привлечены», - отмечается в информации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости