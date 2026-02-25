Али Асадов провел обсуждения с председателем комитета по внешним связям ВНСТ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем.
Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.
На встрече была подчеркнута важность десятого трехстороннего заседания комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии, прошедшего в Баку.
Было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отмечен высокий уровень межпарламентского сотрудничества.
На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения азербайджано-турецких связей в различных сферах.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!