Али Асадов провел обсуждения с председателем комитета по внешним связям ВНСТ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

На встрече была подчеркнута важность десятого трехстороннего заседания комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии, прошедшего в Баку.

Было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отмечен высокий уровень межпарламентского сотрудничества.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения азербайджано-турецких связей в различных сферах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!