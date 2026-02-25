Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

В Азербайджане подготовлено предложение по увеличению скорости широкополосного интернета

ИКТ Материалы 25 февраля 2026 11:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане подготовлено предложение по увеличению скорости широкополосного интернета

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Агентство информационно-коммуникационных технологий предложило меры по повышению скорости широкополосного интернета в Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на практическом тренинге для журналистов «От А до Я интернета» заявил председатель правления Агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Наиль Марданов, отвечая на вопросы медиа.

Глава агентства отметил, что соответствующий нормативный документ находится на стадии утверждения.

"Мы также думаем об ужесточении показателей качества услуг провайдеров. После установления минимальной скорости интернета все провайдеры будут обязаны обеспечивать эту услугу", - подчеркнул Н.Марданов.

Лента

Лента новостей

Читать все новости