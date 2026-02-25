"last postlude-post..." - произведение в котором пауза говорит не меньше, чем звук (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Международного центра мугама при участии оркестра Cadenza состоялся концерт "Память #4", прошедший по инициативе Бакинского общества современной музыки и посвященный памяти выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Вечер погрузил зрителей в атмосферу духовной сосредоточенности, где музыка говорила о том, что невозможно выразить словами. Произведения разных эпох, в которых идеи и чувства, воплощённые в гениальных произведениях, обрели новое звучание и нашли отклик в сердцах слушателей.

Соната для скрипки и фортепиано и струнный квартет №2 Гара Гараева прозвучали с внутренним драматизмом и утончённо, создавая ощущение музыкального монолога автора. Словно тихий разговор о вечном - камерно и медитативно прозвучала "Элегия" Игоря Стравинского. Особую атмосферу придало концерту исполнение "Ohne" ("Без") Хаяма Мирзазаде, отличающееся мелодическим богатством и новым осмыслением национальных интонаций в контексте современной музыкального языка. Поэтическим акцентом вечера стала пьеса "Тайна" из цикла "Лирические пьесы" Эдварда Грига, в этот вечер прозвучавшая в оркестровой обработке азербайджанского композитора Аяза Гамбарли. Северной сдержанности и нежным интонациям пьесы, эта обработка в исполнении оркестра Cadenza, придала новые тембровые краски и глубину. Интересно и впечатляюще прозвучало и "last postlude-post..." Фараджа Гараева - произведение новаторского музыкального мышления, в котором пауза говорит не меньше, чем звук.

Эмоции этого вечера, аплодисменты и восторженный отклик зрителей стал доказательством того, что искусство, рожденное талантом, способно пробуждать эмоции, вдохновлять и соединять сердца разных поколений.

