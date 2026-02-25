Обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с начальником вооружения - заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковником Юрием Греховым находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Делегация Военно-воздушных сил встретилась с заместителем министра обороны - командующим Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде.

На встрече было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита делегация приняла участие в семинаре с участием командования Университета национальной обороны и группы слушателей.

В ходе семинара состоялся обмен мнениями об инновациях в военно-образовательной и научной сфере", - говорится в информации ведомства.

