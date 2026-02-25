Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Иран намерен увеличить грузоперевозки в рамках коридоров с Азербайджаном - Пезешкиан

Экономика Материалы 25 февраля 2026 18:30 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Иран намерен увеличить грузоперевозки по железной и автомобильной дорогам в рамках коридоров с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Туркменистаном.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с бизнесменами и инвесторами в провинции Мазандаран на севере страны.

По его словам, укрепление коридоров позволит снизить расходы и активизировать экономическую деятельность.

Масуд Пезешкиан отметил, что работа в этом направлении ведется при поддержке иранского парламента в законодательном плане.

