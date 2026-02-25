История любви в Баку – нельзя оглядываться до выхода в мир живых… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр оперы и балета представил одноактный спектакль "Орфей и Эвридика" великого австрийского композитора, реформатора оперного жанра Кристофа Виллибальда Глюка, сообщает Trend Life. Вечер стал настоящим праздником для ценителей классического искусства.

Постановка объединила оперу и балет в едином пространстве, где музыка, пластика и сценография создали цельную и эмоционально насыщенную картину. Спектакль был встречен продолжительными аплодисментами, став заметным событием культурной жизни столицы.

В основе сюжета античный миф о великой силе любви. Орфей, потерявший свою возлюбленную Эвридику, не может смириться с утратой и решается спуститься в подземное царство мёртвых, чтобы вернуть её к жизни. Его божественный дар - музыка - смягчает даже сердца властителей Аида. Орфею разрешают увести Эвридику, но при одном условии: он не должен оглядываться на неё до выхода в мир живых. Не выдержав сомнений и тревоги, герой оборачивается - и теряет возлюбленную вновь. Однако сила любви и преданности побеждает: по воле Амура судьба дарит влюблённым надежду и воссоединение.

Главные партии исполнили заслуженный артист Ильхам Назаров (Орфей) и заслуженная артистка Фарида Мамедова (Эвридика), наполнив образы глубокой эмоциональностью и драматизмом. Партию Амура исполнила Зумруд Давудова.

В балетных сценах пластическое воплощение истории представили заслуженный артист Анар Микаилов (Орфей) и Лиана Прага (Эвридика), придав спектаклю особую выразительность и динамику.

За дирижёрским пультом был заслуженный артист Эйюб Гулиев, чьё прочтение партитуры подчеркнуло драматическую глубину произведения. Хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Режиссёр и постановщик балета - заслуженный артист Юрий Лобачев, художник-постановщик - заслуженный деятель искусств Техран Бабаев. Концертмейстеры - Даниил Кириллов и Нушаба Иса.

Сценическое решение, гармоничное соединение вокала и пластики, а также философская глубина сюжета превратили спектакль в проникновенное размышление о любви, верности и человеческой слабости.

