Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Грузию за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году из Азербайджана в Грузию было экспортировано природного газа на сумму 250,3 миллиона долларов США в объеме 2,342 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с 2024 годом этот показатель в денежном выражении уменьшился на 72,4 миллиона долларов США или на 22,4%, а по объему снизился на 924 миллиона кубометров или на 28,3%.

В 2024 году из Азербайджана в Грузию было экспортировано природного газа на сумму 322,7 миллиона долларов США в объеме 3,266 миллиарда кубометров.

Отметим, что в 2025 году из Азербайджана было экспортировано природного газа на общую сумму 8,821 миллиарда долларов США в объеме 25,187 миллиарда кубометров. Это на 414,5 миллиона долларов США или на 4,9% больше по стоимости и на 584,9 миллиона кубометров или на 2,3% меньше по объему по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время в 2025 году в Азербайджан было импортировано природного газа на сумму 44,325 миллиона долларов США в объеме 319,326 миллиона кубометров. По сравнению с предыдущим годом это на 42,7 миллиона долларов США или в 2 раза меньше по стоимости и на 227,5 миллиона кубометров или в 1,7 раза меньше по объему.