Территория движения в пригороде Баку - ритм, энергия, победа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры поселка Мардакан состоялся Чемпионат Баку по танцам, проведенный Ассоциацией танца Азербайджана при организационной поддержке Союза молодежи Азербайджана, и собравший сотни участников со всех регионов страны, сообщает Trend Life.

Главной целью проекта стало развитие танцевального искусства, поддержка молодых талантов и создание платформы для творческого обмена между коллективами. На протяжении всего дня на сцене были представлены выступления в направлениях world dances, show dance, современный и национальный танец. Танцоры разных возрастных категорий продемонстрировали высокий уровень подготовки, сценическую культуру и оригинальные хореографические постановки. Оценку номеров осуществляло профессиональное жюри в соответствии с международными стандартами.

Президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов отметил, что чемпионат ежегодно демонстрирует рост профессионального уровня участников и повышенный интерес молодежи к танцевальному искусству: "Каждый год мы видим рост уровня участников и интереса молодёжи к танцевальному искусству. Чемпионат Баку по танцам - это не просто конкурс, а важная платформа, где открываются новые таланты и развивается танцевальная культура".

По итогам соревнований победители и лауреаты были награждены дипломами и специальными призами. Обладателями главной награды - Гран-при за наибольшее количество побед (8 первых мест) - стали коллективы Grasiya Dance Club и Ümid. Оба коллектива получили право участия в "Клубе чемпионов".

В завершение мероприятия было объявлено о предстоящем Большом Кубке Кавказа, который состоится 29 марта 2026 года. Регистрация на участие уже открыта.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

