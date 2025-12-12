Дом-музей Самеда Вургуна, открытый по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, отметил 50-летие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дом-музей Самеда Вургуна отметил 50-летие своей деятельности. На протяжении полувека музей выполняет важную миссию по сохранению культурного наследия, его изучению и передаче будущим поколениям, добившись значительных успехов в просветительской сфере. Об этом сказал на открытии вечера внук поэта, лауреат международных конкурсов, пианист и директор Дома-музея Самеда Вургуна Вургун Векилов. В юбилейном мероприятии приняли участие деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, сообщает Trend Life.

Дом-музей Самед Вургуна - музей выдающегося поэта, драматурга, ученого, общественного деятеля, двукратного лауреата Государственной премии Самеда Вургуна (1906-1956), являющийся первым мемориальным музеем, созданным в Азербайджане для увековечения памяти писателей и композиторов. Был открыт в октябре 1975 года по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Дом-музей расположен в здании, построенном в 1896 году. Включает в себя 6 комнат, часть которых носит мемориальный характер. Они сохранены в том виде, в каком были при жизни поэта (рабочий кабинет, гостиная и спальня). В остальных трёх комнатах была создана экспозиция, отражающая жизнь, творчество, общественную деятельность и память о поэте.

Во время мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий внимание общенационального лидера Гейдара Алиева к музею и творчеству Самеда Вургуна. Гости поделились воспоминаниями о тех годах, рассказали о различных мероприятиях, проводимых музеем, вспомнили известных личностей, бывавших здесь. Было рассказано о творческом наследии Самеда Вургуна, составляющем одну из самых ярких и неповторимых страниц в истории азербайджанской литературы XX века.

В течение мероприятия прозвучали музыкальные произведения на стихи поэта, была представлена выставка, включающая фотоснимки юбилейных мероприятий, проведённых музеем на протяжении 50 лет.

