Министерство финансов Азербайджана провело очередной депозитный аукцион

БАКУ/Trend/ - Сегодня Министерство финансов Азербайджанской Республики организовало очередной депозитный аукцион для размещения средств казначейского счета в национальной валюте в местных банках в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Отмечено, что по итогам аукциона остаток средств на казначейском счете в размере 600 миллионов манатов был размещен в трех из пяти крупнейших банков страны по уровню капитализации и объему активов, подавших заявку, сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 7,00%.

