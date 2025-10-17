В рамках Великого возвращения Минздрав организовал в Суговушане офтальмологическую акцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках госпрограммы Великое возвращение при организации Министерства здравоохранения 17 октября Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Минздрава провела в поселке Суговушан Агдеринского района офтальмологические медицинские осмотры граждан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

"Основной целью офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения.

По результатам обследований у некоторых граждан выявлены синдром сухого глаза, аллергический конъюнктивит, рефракционная патология, миопический астигматизм и другие заболевания. Также проведен общий мониторинг заболеваний глаз и обсуждены полученные результаты. В то же время, для пациентов, столкнувшихся с серьезными проблемами и нуждающихся в сложных операциях, созданы условия для посещения Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

В целом, в ходе акции около 120 жителей поселка Суговушан и близлежащих населенных пунктов Агдеринского района прошли осмотр врачей.

В ходе акции было отмечено, что порой симптомы глазных заболеваний могут остаться незамеченными. С целью выявления патологии глаз на начальных стадиях специалисты Центра дали рекомендации местным жителям регулярно проходить общий офтальмологический осмотр.

В завершение были даны ответы на вопросы участников акции.

Министерство здравоохранения подчёркивает, что подобные выездные акции на освобождённых от оккупации территориях будут продолжены. Это часть долгосрочной стратегии по построению устойчивой системы здравоохранения в рамках программы Великое возвращение, которая возвращает людям не только дома, но и уверенность в том, что забота о здоровье — приоритет государства", - говорится в информации ведомства.

