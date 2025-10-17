Золото продолжает дорожать: Как это повлияет на азербайджанский рынок и инвестиции?

БАКУ/Trend/ - Рекордный рост цен на золото, наблюдаемый в мире, находится в центре внимания инвесторов и участников рынка.

Рост геополитической напряженности в мире, неопределенность на финансовых рынках и ожидания относительно политики центральных банков являются одними из основных факторов, влияющих на рост цен. Тот факт, что унция золота на товарно-сырьевой бирже достигла исторического максимума, превысив 4300 долларов, оказывает влияние и на азербайджанский рынок. Как для местных, так и для международных инвесторов особую значимость представляет информация о тенденциях изменения цен в будущем.

Как сообщил Trend экономист Ровшан Амирджанов, подобный рост цен на золото напрямую влияет и на азербайджанский рынок. По его словам, цена на золото в стране формируется на основе показателей международных бирж, и в последние дни на внутреннем рынке наблюдается рост цен как на слитки, так и на ювелирные изделия различных проб, в частности золото 585 и 750 проб.

Рост цен не ограничивается золотом, эта тенденция касается и других драгоценных металлов, включая серебро, платину и палладий. На рынке драгоценных камней наблюдается относительно стабильная ситуация. В некоторых сегментах, особенно в сегменте бриллиантов весом менее 0,30 карата, зафиксировано небольшое снижение цен на фоне ослабления спроса.

Эксперт также озвучил свои прогнозы относительно цены на золото:

"Несмотря на возможность определённой коррекции цен, ожидается, что цена на золото останется выше отметки 4300 долларов США. На фоне текущих мировых экономических и геополитических тенденций не исключается возможность дальнейшего роста цен к концу года. В этой связи достижение диапазона 4300-4800 долларов за золото считается реалистичной перспективой".

Р. Амирджанов подчеркнул, что в сложившейся ситуации инвестиции в золото считаются выгодными с инвестиционной точки зрения:

«Слитки и монеты, особенно 999,9 пробы, считаются более удобным инструментом для инвесторов, поскольку их стоимость напрямую связана с рыночной. В этом виде продукции потеря стоимости при продаже минимальна, а дополнительные расходы практически отсутствуют.

С другой стороны, в ювелирных изделиях 585 или 750 пробы значительная часть стоимости изделия связана с качеством изготовления и элементами дизайна. Поэтому эти изделия предназначены в основном для эстетического и повседневного использования и считаются менее эффективным инвестиционным инструментом по сравнению со слитками и монетами».

Экономист Эльдениз Амиров считает, что при такой тенденции цена на золото резко вырастет к концу 2028 года. Он сообщил Trend, что это несложно обосновать:

«С января по сентябрь 2025 года цена унции золота выросла с 2720 до 3700 долларов. То есть, за 9 месяцев рост составил 35,7%. При сохранении такой динамики существует вероятность удвоения цены в течение следующих 3 лет. Другими словами, если правительство США продолжит укреплять текущий экономический курс, не меняя его, цена на золото может превысить 5000 долларов.

Экономист подчеркнул, что исторический опыт также подтверждает это:

«Когда Дональд Трамп пришёл к власти в 2017 году, цена на золото составляла около 1200 долларов. В последний день его правления, в январе 2021 года, она достигла 1840 долларов. То есть за время правления Трампа золото подорожало на 52–53%.

Сейчас Трамп у власти, и золото постоянно дорожает. Возникает вопрос: почему золото дорожает при Трампе? Ответ прост: Трамп — сторонник дешёвого доллара. Когда доллар падает, американский экспорт выглядит дешевле на внешних рынках, и его конкурентоспособность повышается. Трамп неоднократно спорил с руководством Федеральной резервной системы (ФРС) по этому поводу. Он выступал против высоких процентных ставок, поскольку высокие процентные ставки укрепляют доллар. По мере укрепления доллара американскому экспорту становится сложнее, и производители проигрывают конкурентам». Ослабление доллара и глобальные риски повышают цену на золото.

По словам Э. Амирова, ослабление доллара приводит к изменению цены на золото:

«Поскольку золото оценивается в долларах, при ослаблении доллара золото становится более привлекательным на мировом рынке, спрос на него увеличивается, а цена растёт. Кроме того, в периоды слабого доллара инвесторы предпочитают золото для страхования рисков.

Таким образом, как экономическая политика, так и поведение инвесторов неизменно делают золото надёжным инвестиционным инструментом. Похожая динамика наблюдается и сегодня. На фоне политики ослабления доллара и глобальных рисков цена на золото продолжает расти».

Экономист отметил, что в этой связи правительства могут рассмотреть возможность увеличения доли золота в золотом резерве к концу 2027 года, чтобы сделать свои резервы более стабильными, поскольку мы можем ожидать стагнации цены на золото, начиная с конца 2028 года: "В то же время это можно рассматривать и как рекомендацию для юридических и физических лиц, желающих инвестировать в данный металл».

Следует отметить, что в январе-августе текущего года в Азербайджане было добыто 2113 килограммов золота. Производство золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 637 килограммов или 43,1%. По состоянию на 1 сентября объем готовых золотых запасов в стране составлял 114,5 килограмма. При этом в течение января-августа 2025 года в Азербайджан из 22 стран было импортировано 38 459 тысяч килограммов золота на сумму 3,750 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импортированного в страну золота увеличилась на 2,2 миллиарда долларов США или в 2,5 раза, а объем увеличился на 18 554 тысячи килограммов или в 1,9 раза. В топ-3 стран-импортеров золота в Азербайджан за отчетный период вошли Россия, Великобритания и США.

