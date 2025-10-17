Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

За 9 месяцев текущего года нейтрализованы 152 преступные группировки

Общество Материалы 17 октября 2025 18:34 (UTC +04:00)
За 9 месяцев текущего года нейтрализованы 152 преступные группировки

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обеспечено раскрытие 284 преступлений, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

Об этом было заявлено на заседании коллегии министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам 9 месяцев 2025 года, сообщает Trend.

Было отмечено, что 85,1% лиц, объявленных в розыск, были задержаны, 90% пропавших без вести, а также 22 268 должников, разыскиваемых за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств, найдены и переданы по назначению.

Также были нейтрализованы 152 преступные группы, состоящие из 408 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Раскрыто 87,7% фактов мелких краж.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости