За 9 месяцев текущего года нейтрализованы 152 преступные группировки

БАКУ /Trend/ - Обеспечено раскрытие 284 преступлений, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

Об этом было заявлено на заседании коллегии министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам 9 месяцев 2025 года, сообщает Trend.

Было отмечено, что 85,1% лиц, объявленных в розыск, были задержаны, 90% пропавших без вести, а также 22 268 должников, разыскиваемых за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств, найдены и переданы по назначению.

Также были нейтрализованы 152 преступные группы, состоящие из 408 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Раскрыто 87,7% фактов мелких краж.

