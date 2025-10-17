Ввоз племенного скота из Грузии в Азербайджан ограничивается

БАКУ /Trend/ - Ввоз племенного скота и животных для разведения из Грузии (за исключением ввозимых с целью забоя) будет ограничен с 25 октября 2025 года.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, ввозимые в страну животные будут помещаться на карантин для клинического обследования, а также будет продолжен процесс взятия лабораторных диагностических образцов.

Отмечено, что, согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), в различных странах среди животных распространены особо опасные инфекционные заболевания. В зависимости от сезонных факторов риск распространения различных возбудителей представляет реальную угрозу для стран региона, включая Азербайджан.

Также в связи с вышеуказанным с 25 октября 2025 года будет ограничен транзитный провоз через территорию республики крупного и мелкого рогатого скота из Грузии.

