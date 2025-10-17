Состоялось мероприятие Диалог высокого уровня по вопросам климата и городов D-8 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с обсуждениями, проведенными 4 марта 2025 года на встрече Президента Азербайджанской Республики с генеральным секретарем Организации развивающихся стран D-8 в Баку, Азербайджан ведет активную работу в этой организации.

Как сообщает Trend, на этой неделе в Азербайджане впервые проводится Неделя D-8, и в ее рамках пройдут соответствующие встречи с участием стран-членов организации D-8, посвященные созданию в Азербайджане Центра энергетики и климата D-8, Центра по медиа D-8 и Центра по транспорту D-8. Кроме того, впервые в истории проводится неформальная встреча (Retreat) комиссаров D-8 и Диалог высокого уровня по вопросам климата и городов D-8.

На этих мероприятиях обсуждались вопросы реформирования организации D-8 с целью превращения в мощный экономический блок, а также включения в повестку дня D-8 новых тем, таких как климат, урбанизм и сотрудничество в области медиа. Азербайджан стал первой страной, которая была принята в члены этой организации в декабре прошлого года после создания организации D-8 27 лет назад на саммите D-8 в Каире. В список государств-членов D-8 сейчас входят Азербайджан, Турция, Египет, Нигерия, Пакистан, Иран, Индонезия, Бангладеш и Малайзия.

В настоящее время Египет председательствует в D-8, а Индонезия будет председательствовать в D-8 в течение 2 лет с 1 января 2026 года. Диалог высокого уровня D-8 по вопросам климата и городов организуется в рамках председательства Азербайджана в COP29, и в нем принимают участие министры по вопросам климата и городского развития стран-членов D-8, комиссары D-8 и руководители городов региона D-8. Они также приняли участие в третьем Национальном градостроительном форуме Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!