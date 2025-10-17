Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На сегодня от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 233 тыс. га земли — Вугар Сулейманов

Общество Материалы 17 октября 2025 16:06 (UTC +04:00)
На сегодня от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 233 тыс. га земли — Вугар Сулейманов

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За период с 44-дневной Отечественной войны по сегодняшний день у нас зарегистрировано 409 случаев подрыва на минах.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов.

Он отметил, что в результате подрыва на минах погиб 71 человек.

«На сегодня от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 233 тысяч гектаров земли», - сказал В.Сулейманов.

Следует отметить, что с 6 по 12 октября на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых и 77 противопехотных мин, 1584 неразорвавшихся боеприпаса. Разминированы 1497,5 гектара земли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости