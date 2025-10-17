Состоялось 57-е заседание органов безопасности государств-участников СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 октября в городе Самарканд, Республики Узбекистан, состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В мероприятии принял участие начальник СГБ Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев.

Основной темой заседания стало совместное противодействие путем объединения усилий международному терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности, ситуациям, создающим угрозу информационной безопасности, экстремизму и радикализму, а также другим негативным проявлениям, вызванным перечисленными на пространстве СНГ.

На мероприятии также состоялось подробное обсуждение предстоящих планов и задач, для надежного обеспечения безопасности государств СНГ.

