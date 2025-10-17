На животноводческих рынках будут введены ограничения - Агентство пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - В целях реализации санитарных мер с 25 октября 2025 года на животноводческих рынках, действующих по всей стране, поэтапно будут вводиться временные ограничения.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Отмечено, что, согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), в различных странах среди животных распространены особо опасные инфекционные заболевания. В зависимости от сезонных факторов риск распространения различных возбудителей представляет реальную угрозу для стран региона, включая Азербайджан.

Следует отметить, что приграничные районы страны, сезонные миграционные маршруты животных, а также животноводческие рынки определены как зоны повышенного риска. Совместное содержание, продажа на животноводческих рынках и транспортировка животных может привести к распространению возбудителей инфекционных заболеваний и повышению риска возникновения заболеваний в стране. В целях обеспечения эпизоотической стабильности и биологической безопасности, а также предотвращения распространения зоонозов и особо опасных заболеваний Агентством принимается ряд необходимых мер. Согласно соответствующему решению, подписанному главным государственным ветеринарным инспектором республики, с 25 октября 2025 года будут поэтапно применяться временные ограничения с целью проведения санитарных мероприятий на действующих в стране животноводческих рынках. Региональные управления Агентства совместно с местными органами исполнительной власти и органами полиции обеспечат реализацию данного мероприятия.

Владельцами животноводческих рынков будут проводиться дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия. После завершения санитарных мероприятий деятельность рынков будет возобновлена.

Кроме того, ввозимые в страну животные будут помещаться на карантин, где будет проведено их клиническое обследование, а также будет продолжен процесс взятия лабораторно-диагностических образцов. Также, в целях предотвращения возможного распространения инфекции, с 25 октября 2025 года ограничивается транзит через территорию республики крупного и мелкого рогатого скота из Грузии, а также ввоз в нашу страну животных из Грузии для племенного разведения (за исключением животных, ввозимых для забоя). Сообщается, что скотобойни продолжат свою деятельность в прежнем режиме. Согласно решению, забой животных, ввозимых с этой целью, должен быть произведен в течение 72 часов.

Будет регулярно предоставляться информация о принимаемых мерах, а также будут продолжены информационно-разъяснительные мероприятия.

