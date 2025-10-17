Рисков для бюджетной устойчивости не наблюдается - Минфин Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Министерство финансов Азербайджана, как фискальный орган, традиционно ежегодно включает в свои анализы различные социально-экономические, гуманитарные и фискальные риски, с которыми страна может столкнуться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также формирует позицию по их предотвращению.

Как сообщает Trend, Министерство финансов опубликовало информацию по этому вопросу.

Отмечено, что согласно разделу, посвященному оценке среднесрочных и долгосрочных рисков, в документе "Программа среднесрочных расходов", опубликованном Министерством, текущая ситуация с точки зрения среднесрочной бюджетной устойчивости Азербайджана, включая финансовую устойчивость пенсионной системы, оценивается как удовлетворительная, и признаков риска не наблюдается.

Одной из основных и приоритетных задач, стоящих перед правительством в 2026–2029 годах, определенных в "Программе среднесрочных расходов", станет повышение социального благосостояния населения и постоянное улучшение качества жизни. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем

