Вопрос о членстве Рамиза Мехтиева в НАНА будет рассмотрен после решения суда - Иса Габиббейли

БАКУ /Trend/ - Вопрос о членстве Рамиза Мехтиева в НАНА будет рассмотрен и обсужден после решения суда.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

Отметим, что Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.

Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Р.Мехтиева, привлеченного к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса.

