Президент Ильхам Алиев: Азиатский совет по культуре ICAPP является важной платформой для раскрытия потенциала континента в области межкультурного диалога

Политика Материалы 17 октября 2025 16:07 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Азиатский совет по культуре ICAPP является важной платформой для раскрытия потенциала континента в области межкультурного диалога.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий.

Глава государства отметил, что центральная тема нынешнего заседания Азиатского совета по культуре совпадает с наиболее актуальными приоритетами человечества и служит построению нового миропорядка на основах гуманности и инклюзивности.

