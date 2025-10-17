Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене

Политика Материалы 17 октября 2025 16:25 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене, постоянно выдвигая ряд инициатив, основанных на межцивилизационном диалоге.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий.

Президент также подчеркнул, что традиционно проводимый в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу стал важной платформой, поддерживающей международные инициативы, направленные на укрепление мира посредством культуры.

