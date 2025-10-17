Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждены перспективы сотрудничества между ЦБ Азербайджана, ВБ и МВФ

17 октября 2025
Обсуждены перспективы сотрудничества между ЦБ Азербайджана, ВБ и МВФ

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым приняла участие в очередной Ежегодной встрече избирательной группы Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которую входит и Азербайджан.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал председатель ЦБА Талех Кязымов, сообщает Trend.

На встрече обсуждались ключевые вопросы, связанные с динамикой экономического развития стран, представленных в Избирательной группе, обеспечением макроэкономической стабильности и расширением финансовой инклюзивности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления партнёрства между странами — членами Избирательной группы и углубления сотрудничества с международными финансовыми институтами.

