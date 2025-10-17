Суд над гражданами Армении продолжается оглашением документов

БАКУ/Trend/ - Судебный процесс в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжился 17 октября оглашением документов.

Как сообщает Trend, на судебном заседании были исследованы документы, основанные на интервью обвиняемых Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Бабаяна и других, данных ими различным интернет-ресурсам, их заявлениях, сделанных на проведенных встречах, а также высказываниях и публикациях в социальных сетях. Согласно документам, в этих интервью, заявлениях, выступлениях и публикациях содержатся призывы, создающие почву для распространения этнической, национальной и религиозной вражды между народами, высказывания против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, а также другие сведения преступного характера, в том числе призывы к войне и совершению актов терроризма.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.