Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: На протяжении всей истории Азербайджан был уникальным местом слияния различных цивилизаций

Политика Материалы 17 октября 2025 16:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: На протяжении всей истории Азербайджан был уникальным местом слияния различных цивилизаций
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На протяжении всей истории Азербайджан был уникальным местом слияния различных цивилизаций, где в условиях взаимовлияния формировались культуры, религии и традиции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 4-го заседания Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий.

Глава государства подчеркнул, что совместное проживание представителей всех религий и этнических групп в условиях взаимного уважения, доверия и мира сыграло важную роль в общественно-политическом развитии нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.

«Сохранение традиций мультикультурализма и толерантности является неотъемлемой частью социально-культурных основ азербайджанского общества и одним из основных направлений государственной политики», - отмечается в обращении Президента Ильхама Алиева.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости