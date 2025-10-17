Утвержден состав Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках - Указ

БАКУ /Trend/ - Утверждены "Положение о Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках" и "Состав Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинету министров необходимо решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Состав Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках

Председатель Комиссии

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Члены Комиссии:

Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики

Заместитель начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга

Президент Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии".