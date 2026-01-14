Азербайджанское произведение включено в репертуар музыкальной школы в Швеции

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе проживающей в Швеции азербайджанской пианистки Айнур Меликовой произведение выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова - фрагмент "Мечты Комдена" из балета "Поэма двух сердец" - было включено в репертуар музыкальной школы города Лидинге (Швеция). Этот шаг имеет большое значение с точки зрения интеграции богатого музыкального наследия Азербайджана в европейскую систему музыкального образования, сообщили Trend Life в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Айнур Меликова отметила, что произведение отличается глубоким эмоциональным воздействием, высоким художественно-эстетическим уровнем и насыщенной мелодической структурой.

"Каждый раз, когда я исполняю это произведение, чувствую, что оно открывается для меня новыми гранями. Словно с течением времени музыка становится ещё глубже и устанавливает более сильную связь со слушателем", - отметила другая исполнительница, шведская флейтистка Катрин Спонберг.

Шведский музыкант Гуннар Блумстрём после прослушивания произведения выразил желание более глубоко изучить его с аналитической точки зрения. По его словам, тональная гармония и структурное совершенство произведения вдохновили его на создание цифровой версии "Мечты Комдена". При этом, несмотря на использование современных музыкальных элементов, дух оригинальной композиции и её мелодическая линия были полностью сохранены.

Отметим, что по инициативе Айнур Меликовой в Швеции, Дании и на Мальте были организованы концерты, посвящённые 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!