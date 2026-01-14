США приостановили обработку виз для граждан 75 стран

БАКУ/ Trend/ - Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в записке Госдепа.

К сожалению, в этом списке есть и все республики Южного Кавказа - Азербайджан, Армения и Грузия.

Приостановка начнется 21 января и продлится неопределенное время до тех пор, пока департамент не проведет переоценку процесса обработки иммиграционных виз.

В служебной записке Госдепартамента консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки и отбора кандидатов.

Кроме того, в указаниях консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз заявителям, которые, как считается, будут зависеть от государственных пособий, учитывая широкий спектр факторов, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и даже потенциальную необходимость в долгосрочном медицинском уходе.

Полный список стран включает в себя: Афганистан, Албанию, Алжир, Антигуа и Барбуду, Армению, Азербайджан, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Боснию, Бразилию, Мьянму, Камбоджу, Камерун, Кабо-Верде, Колумбию, Кот-д'Ивуар, Кубу, Демократическую Республику Конго, Доминику, Египет, Эритрею, Эфиопию, Фиджи, Гамбию, Грузию, Гану, Гренаду, Гватемалу, Гвинею, Гаити, Иран, Ирак, Ямайку, Иорданию, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерию, Ливию, Македонию, Молдову, Монголию, Черногорию, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерию, Пакистан, Республику Конго, Россию, Руанду, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирию, Танзанию, Таиланд, Того, Тунис, Уганду, Уругвай, Узбекистан и Йемен.