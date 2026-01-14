Платформа "Apolitical" опубликовала статью об успехах Азербайджана в социальной сфере

БАКУ /Trend/ - Британская платформа "Apolitical" опубликовала статью об успехах, достигнутых в последние годы в направлении цифровизации государственных социальных служб в Азербайджане.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в статье отмечается, что инфраструктура социальных служб в Азербайджане была модернизирована с помощью цифровых платформ, что сделало ее более прозрачной, эффективной, доступной и ориентированной на граждан.

В статье освещается действующая в стране правовая и институциональная база для цифровизации услуг в социальной сфере, меры, принятые для упрощения доступа граждан к механизмам социальной защиты. Отмечаются преимущества портала e-social, тот факт, что более 90 процентов услуг министерства труда и социальной защиты населения были оцифрованы в 2018-2025 годах, а также с 2019 года внедрены проактивные услуги. Подчеркивается, что централизованная электронная информационная система министерства функционирует в интегрированном режиме с информационными системами более чем 80 государственных учреждений.

Отмечается, что цифровые успехи нашей страны в социальной сфере получили международное признание и были отмечены специальными наградами как лучшие практики, а также являются передовыми практиками, которым могут поучиться другие страны.

"Apolitical" - это глобальная платформа, созданная в Соединенном Королевстве в 2015 году. Платформа направлена ​​на распространение передовых практик в области инновационного управления и цифровой трансформации среди государственных служащих и руководителей государственного сектора.

