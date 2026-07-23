Увеличилась стоимость экспорта продукции иранской нефтяной компании «Сепахан»

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) стоимость экспорта продукции иранской нефтяной компании "Сепахан" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года) выросла на 233 процента.

Об этом сообщила иранская нефтяная компания "Сепахан".

"За первые три месяца текущего иранского года стоимость экспорта продукции компании "Сепахан" составила 88 триллионов риалов (примерно 63,6 миллиона долларов). За аналогичный период прошлого года компания экспортировала продукцию на сумму 26,4 триллиона риалов (примерно 19 миллионов долларов)", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что за указанный период на внутреннем рынке было реализовано продукции на сумму 83,2 триллиона риалов (примерно 60,1 миллиона долларов). Продажи продукции в стоимостном выражении выросли на 202 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В аналогичный период прошлого года внутренние продажи компании составили 27,5 триллиона риалов (примерно 19,8 миллиона долларов).

За три месяца объём производства компании превысил 86 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство компании выросло на 107 процентов. В аналогичный период прошлого года компания произвела 41,4 тысячи тонн продукции.

Отметим, что иранская нефтяная компания "Сепахан" была создана в 2002 году. Данная компания может производить до 700 тысяч тонн нефтепродуктов в год.

Согласно анализу Trend, значительный рост, зафиксированный в первом квартале текущего иранского года как по экспорту, так и по внутренним продажам и производственным показателям иранской нефтяной компании "Сепахан", свидетельствует о расширении деятельности компании. Увеличение стоимости экспорта на 233 процента, а внутренних продаж – на 202 процента указывает на рост спроса на продукцию и укрепление рыночных позиций компании. В то же время увеличение объёмов производства более чем в два раза демонстрирует, что компания наращивает свои производственные мощности и расширяет возможности по удовлетворению растущего спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках. Данная динамика укрепляет оптимистичные ожидания относительно того, что эти положительные тенденции сохранятся и в последующие кварталы.