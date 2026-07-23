БАКУ /Trend/ - По итогам прошлого иранского года (по состоянию на 20 марта 2026 года) внешний долг Ирана сократился на 5,8% по сравнению с показателем на конец предыдущего года (20 марта 2025 года).

Это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

"На конец прошлого иранского года внешний долг Ирана составил примерно 4,58 миллиарда долларов, тогда как на конец предыдущего года этот показатель равнялся 4,86 миллиарда долларов", — отмечается в статистическом отчете.

Согласно статистике, на конец прошлого иранского года краткосрочный внешний долг Ирана составил около 2,96 миллиарда долларов, а долгосрочный — 1,62 миллиарда долларов.

В отчете также указывается, что на конец прошлого иранского года внешний долг страны в евро составил 3,97 миллиарда, из которых 2,56 миллиарда пришлось на краткосрочные обязательства, а 1,4 миллиарда — на долгосрочные.

Согласно анализу Trend, сокращение внешнего долга Ирана на 5,8% можно расценивать как позитивную тенденцию с точки зрения внешней финансовой устойчивости страны. Снижение объема внешнего долгового портфеля с 4,86 до 4,58 миллиарда долларов свидетельствует о том, что Иран удерживает свои внешние обязательства на более управляемом уровне.

В условиях ограниченного доступа к международным финансовым рынкам, обусловленного санкциями, уменьшение долговой нагрузки демонстрирует, что внешние финансовые риски страны не возрастают. Вместе с тем, объем внешнего долга Ирана остается на достаточно низком уровне по сравнению с масштабами всей экономики страны и ее экспортным потенциалом. Это создает дополнительное преимущество с точки зрения выполнения долговых обязательств в случае стабилизации валютных резервов и экспортных доходов.

Низкий уровень внешней задолженности также может расширить возможности Ирана по привлечению внешнего финансирования на более выгодных условиях в будущем, если международные финансовые ограничения будут ослаблены. Другим примечательным аспектом является значительная доля долгосрочных внешних обязательств в общем портфеле долга. Это в определенной степени снижает риски краткосрочной ликвидности для страны за счет распределения обязательств по погашению во времени и указывает на более сбалансированное управление долгом.

В целом, сокращение внешнего долга можно считать позитивным сигналом для иранской экономики. Данная динамика укрепляет финансовую стабильность страны, облегчает бремя внешней задолженности и может рассматриваться как один из факторов, способствующих сохранению макроэкономической стабильности. Сохранение же этой тенденции в долгосрочной перспективе будет зависеть главным образом от роста экспортных доходов, сохранения стабильного притока валюты и продолжения правительством осторожной политики в области заимствований.