В Марокко представлен новый голос азербайджанской поэзии в арабском мире

БАКУ /Trend Life/ - Марокканское издательство Albayt представило на международном книжном фестивале в Марокко сборник мировой поэзии, на обложке которого была размещена фотография Нигяр Гасанзаде.

В издание вошла подборка стихотворений Нигяр Гасанзаде на арабском языке в переводе известного поэта-переводчика Hoродина Зоутни.

Это событие стало не только высокой оценкой творчества поэтессы, но и важным культурным шагом для азербайджанской литературы. Особое значение имеет и тот факт, что данное издание стало первой публикацией стихов Нигяр Гасанзаде на арабском языке, сообщает Trend Life.

Ранее имя Нигяр Гасанзаде уже привлекало внимание литературных кругов Марокко и арабского мира. Два года назад поэтесса выступила на международном фестивале в Марракеше, где ее творчество вызвало большой интерес, произвело сильное впечатление на публику и привлекло внимание арабистов, переводчиков и представителей литературного сообщества.

Напомним, что в прошлом году в Великобритании на страницах одного из самых известных литературно-информационных изданий арабского мира была опубликована статья, посвященная творчеству мастера слова. Материал был написан известным арабским критиком современной поэзии Моуини Рашидом и стал еще одним подтверждением серьезного интереса арабского культурного пространства к азербайджанской поэтессе.

Кроме того, совсем недавно бакинскую публику приятно удивил один из самых известных поэтов арабского мира - Hassan Najmi, посвятивший стихи Баку и Нигяр Гасанзаде. Этот жест стал не только знаком личного уважения, но и символом глубокого культурного диалога между Азербайджаном и арабским миром.

Творчество поэтессы является ярким примером того, как азербайджанская литература способна органично звучать на разных языках мира, сохраняя при этом свою внутреннюю интонацию, национальную память и культурный код. Подобные международные признания становятся важным подтверждением того, что современная азербайджанская поэзия занимает достойное место в мировом литературном пространстве и продолжает укреплять культурный авторитет Азербайджана далеко за пределами страны.

