БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев обсудил с делегацией больницы Bambino Gesù сотрудничество в сфере педиатрии.

Об этом Trend сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики.

Отмечено, что в ходе встречи Теймура Мусаева с делегацией, возглавляемой президентом педиатрической больницы «Bambino Gesù» Ватикана Титсиано Онести, обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном в сфере здравоохранения и педиатрии, а также совместные инициативы по охране здоровья детей.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал: «Благодаря успешной внешней политике, осуществляемой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, отношения между Азербайджаном и Ватиканом развиваются на высоком уровне. Особое внимание, которое глава государства уделяет гуманитарному сотрудничеству и межкультурному диалогу, вносит важный вклад в дальнейшее укрепление связей между двумя странами».

Подчеркнув особую значимость проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по развитию отношений с Ватиканом, Теймур Мусаев отметил: «По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Ватикане были восстановлены ряд исторических и религиозных памятников, успешно развивается гуманитарное сотрудничество. Эта деятельность служит укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ватиканом».

Министр сообщил, что система здравоохранения Азербайджана за последние годы прошла значительный путь развития благодаря широкомасштабным реформам и государственным программам: «В стране создана современная медицинская инфраструктура, введены в эксплуатацию новые больницы и специализированные медицинские центры, расширено применение цифровых решений в здравоохранении. Особенно важные достижения получены в области педиатрии, талассемии, охраны здоровья матери и ребенка».

Теймур Мусаев отметил, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Фондом Гейдара Алиева, Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и педиатрической больницей «Bambino Gesù», укрепляет сотрудничество между сторонами: «В рамках Меморандума предусмотрены обмен опытом в области педиатрии, реализация совместных научно-исследовательских проектов, профессиональная подготовка медицинского персонала и развитие служб охраны здоровья детей в Азербайджане. Сотрудничество с таким авторитетным мирового уровня медицинским учреждением, как педиатрическая больница «Bambino Gesù», внесет важный вклад в развитие педиатрических услуг в Азербайджане».

В свою очередь, Титсиано Онести высоко оценил достижения Азербайджана в сфере здравоохранения. Он особо подчеркнул внимание Азербайджана к управлению талассемией и другими наследственными заболеваниями и отметил, что подписанный Меморандум создаст возможности для реализации успешных совместных проектов в будущем.

В рамках визита планируется проведение встреч делегации в Научно-исследовательском институте педиатрии имени К. Фараджовой, Национальном центре гематологии и трансфузиологии, Научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии Минздрава, а также в Азербайджанском медицинском университете.